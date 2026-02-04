    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Merck-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

    Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Kurs von Mitte Januar bei 132,25 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Nachdem die lange andauernde Talfahrt der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) im vergangenen Sommer knapp oberhalb von 100 Euro ihren Boden gefunden hat, legte sie bis zum 12.1.26 sogar wieder auf bis zu 132,25 Euro zu. Danach gab der Aktienkurs wieder auf sein aktuelles Niveau bei 122,25 Euro nach.

    Obwohl der schwache US-Dollar den Wachstumspfad für 2026 belaste, bekräftigten die Experten der DZ Bank wegen der günstigen Bewertung mit einem Kursziel von 150 Euro ihre Kaufempfehlung für die Merck-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Kurs von Mitte Januar bei 132,25 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 125 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 125 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000MK9CP82, wurde beim Merck-Aktienkurs von 122,25 Euro mit 0,73 – 0,76 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 132,25 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,29 Euro (+70 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 112,287 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 112,287 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ50NA7, wurde beim Merck-Kurs von 122,25 Euro mit 1,00 – 1,01 Euro taxiert.

    Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 132,25 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,99 Euro (+97 Prozent) erhöhen – sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,131 Euro

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,131 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA8A080, wurde beim Merck-Kurs von 122,25 Euro mit 1,71 – 1,72 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg auf 132,25 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,71 Euro (+58 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de.

