    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    KI-Angst auf dem Prüfstand

    909 Aufrufe 909 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia-Chef widerspricht: KI ersetzt keine Software – doch die Märkte zittern

    Nvidia-Chef Jensen Huang entkräftet die KI-Panik, für ihn bleibt Software unverzichtbar. Dennoch geraten Aktien weltweit weiter unter massiven Verkaufsdruck.

    Für Sie zusammengefasst
    • Jensen Huang: KI ersetzt Software nicht, bleibt wichtig.
    • KI nutzt bestehende Tools, nicht neue Erfindungen.
    • Softwareaktien unter Druck, Märkte reagieren emotional.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    KI-Angst auf dem Prüfstand - Nvidia-Chef widerspricht: KI ersetzt keine Software – doch die Märkte zittern
    Foto: picture alliance / Kyodo

    Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Sorgen, künstliche Intelligenz könnte Software ersetzen, als "unlogisch" zurückgewiesen. Auf einer KI-Konferenz von Cisco Systems erklärte Huang, dass die neuesten Fortschritte in der KI weiterhin auf bestehenden Software-Tools aufbauen. "Es gibt diese Vorstellung, dass das Werkzeug in der Softwareindustrie im Niedergang begriffen ist und durch KI ersetzt werden wird. [...] Das ist das Unlogischste, was es gibt, und die Zeit wird es zeigen", sagte Huang.

    KI nutzt Tools, statt sie neu zu erfinden

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    168,22€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    191,14€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Huang betonte, dass sowohl Menschen als auch Roboter Werkzeuge nutzen würden, anstatt sie neu zu erfinden. "Wenn Sie ein Mensch oder ein Roboter wären, ein künstlicher, allgemeiner Roboter, würden Sie Werkzeuge verwenden oder neue Werkzeuge erfinden? Die Antwort lautet natürlich, dass man Werkzeuge verwendet. [...] Deshalb drehen sich die neuesten Durchbrüche in der KI um den Einsatz von Werkzeugen, denn diese Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie explizit sind", erklärte der Nvidia-Chef.

    Softwareaktien weltweit unter Druck

    Die Äußerungen Huang’s kommen nach einem weltweiten Verkaufsdruck bei Softwareaktien. Ein Treiber der Unsicherheit ist die Veröffentlichung des neuen Chatbots von KI-Entwickler Anthropic in der vergangenen Woche. Der Schritt verstärkte Befürchtungen über einen KI-getriebenen Umbruch in der Daten- und Dienstleistungsbranche und befeuerte die Verkaufswelle bei Softwareaktien. Besonders stark betroffen waren Unternehmen in Indien, China, Hongkong und Japan, die deutliche Kursverluste verzeichneten.

    Märkte reagieren emotional, Experten bleiben gelassen

    Trotz der deutlichen Kursrückgänge geht Huang davon aus, dass Softwareunternehmen weiterhin relevant bleiben. Er betonte, dass KI bestehende Software nutzen werde, anstatt grundlegende Tools von Grund auf zu ersetzen. Die Marktreaktionen spiegeln eher kurzfristige Sorgen wider, während die langfristige Integration von KI in bestehende Systeme laut Experten weiterhin Chancen für die Softwarebranche bietet.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 151,2EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Angst auf dem Prüfstand Nvidia-Chef widerspricht: KI ersetzt keine Software – doch die Märkte zittern Nvidia-Chef Jensen Huang entkräftet die KI-Panik, für ihn bleibt Software unverzichtbar. Dennoch geraten Aktien weltweit weiter unter massiven Verkaufsdruck.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     