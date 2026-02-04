Nvidia-Chef widerspricht: KI ersetzt keine Software – doch die Märkte zittern

Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Sorgen, künstliche Intelligenz könnte Software ersetzen, als "unlogisch" zurückgewiesen. Auf einer KI-Konferenz von Cisco Systems erklärte Huang, dass die neuesten Fortschritte in der KI weiterhin auf bestehenden Software-Tools aufbauen. "Es gibt diese Vorstellung, dass das Werkzeug in der Softwareindustrie im Niedergang begriffen ist und durch KI ersetzt werden wird. [...] Das ist das Unlogischste, was es gibt, und die Zeit wird es zeigen", sagte Huang.

Huang betonte, dass sowohl Menschen als auch Roboter Werkzeuge nutzen würden, anstatt sie neu zu erfinden. "Wenn Sie ein Mensch oder ein Roboter wären, ein künstlicher, allgemeiner Roboter, würden Sie Werkzeuge verwenden oder neue Werkzeuge erfinden? Die Antwort lautet natürlich, dass man Werkzeuge verwendet. [...] Deshalb drehen sich die neuesten Durchbrüche in der KI um den Einsatz von Werkzeugen, denn diese Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie explizit sind", erklärte der Nvidia-Chef.

Softwareaktien weltweit unter Druck

Die Äußerungen Huang’s kommen nach einem weltweiten Verkaufsdruck bei Softwareaktien. Ein Treiber der Unsicherheit ist die Veröffentlichung des neuen Chatbots von KI-Entwickler Anthropic in der vergangenen Woche. Der Schritt verstärkte Befürchtungen über einen KI-getriebenen Umbruch in der Daten- und Dienstleistungsbranche und befeuerte die Verkaufswelle bei Softwareaktien. Besonders stark betroffen waren Unternehmen in Indien, China, Hongkong und Japan, die deutliche Kursverluste verzeichneten.

Märkte reagieren emotional, Experten bleiben gelassen

Trotz der deutlichen Kursrückgänge geht Huang davon aus, dass Softwareunternehmen weiterhin relevant bleiben. Er betonte, dass KI bestehende Software nutzen werde, anstatt grundlegende Tools von Grund auf zu ersetzen. Die Marktreaktionen spiegeln eher kurzfristige Sorgen wider, während die langfristige Integration von KI in bestehende Systeme laut Experten weiterhin Chancen für die Softwarebranche bietet.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 151,2EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.

