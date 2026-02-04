SAP Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 04.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,11 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,11 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,95 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -17,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -23,19 % verloren.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,70 % 1 Monat -20,59 % 3 Monate -28,95 % 1 Jahr -38,94 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der SAP Aktie, die unter Druck steht und Analystenmeinungen, die teils pessimistisch sind. Die Aktie hat in den letzten Tagen Kursverluste erlitten, wobei einige Beiträge auf ein mögliches weiteres Absinken auf 120€ hinweisen. Es gibt Bedenken, dass SAP im KI-Sektor hinterherhinkt, während positive Analystenmeinungen ein Kursziel von 305€ setzen. Die technische Analyse deutet auf die Notwendigkeit einer Stabilisierung hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 197,35 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Die Walldorfer seien "das beste Haus in einer schlechten Gegend", schrieb Toby Ogg am Dienstagabend nach jüngsten Gesprächen mit mehr als 50 Investoren. Dabei habe sich eine …

SAP bleibt charttechnisch unter Druck und zeigt bislang keine klare Stabilisierung. Der Blick richtet sich nun auf mögliche Signale einer Trendwende.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,26 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,81 %. ServiceNow verliert -0,70 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,54 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.