freenet Aktie heute im Plus (31,62€) - 04.02.2026

Die freenet Aktie notiert aktuell bei 31,62€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,33 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,72 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der freenet Aktie. Nach einem Plus von +0,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,62€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die freenet Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +19,17 %.

Allein seit letzter Woche ist die freenet Aktie damit um +5,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in freenet eine positive Entwicklung von +6,91 % erlebt.

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,69 % 1 Monat +6,04 % 3 Monate +19,17 % 1 Jahr +4,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Freenet Aktie, die kürzlich die 30 Euro-Marke überschritt. Nutzer zeigen sich optimistisch über eine mögliche Erholung der Aktie, während kritische Stimmen die negative Resonanz auf den Wechsel zu O2 TV und die damit verbundenen Herausforderungen thematisieren. Die fundamentalen Aspekte und die Konkurrenzsituation werden ebenfalls intensiv diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,75 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,12 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,21 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,54 %. Vodafone Group legt um +4,02 % zu

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.