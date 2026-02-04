    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    Besonders beachtet!

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    freenet Aktie heute im Plus (31,62€) - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die freenet Aktie, bisher, um +2,33 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Besonders beachtet! - freenet Aktie heute im Plus (31,62€) - 04.02.2026
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

    freenet Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.02.2026

    Die freenet Aktie notiert aktuell bei 31,62 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,33 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,72  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der freenet Aktie. Nach einem Plus von +0,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,62. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Freenet!
    Long
    29,00€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 12,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34,31€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 10,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die freenet Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +19,17 %.

    Allein seit letzter Woche ist die freenet Aktie damit um +5,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in freenet eine positive Entwicklung von +6,91 % erlebt.

    freenet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,69 %
    1 Monat +6,04 %
    3 Monate +19,17 %
    1 Jahr +4,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Freenet Aktie, die kürzlich die 30 Euro-Marke überschritt. Nutzer zeigen sich optimistisch über eine mögliche Erholung der Aktie, während kritische Stimmen die negative Resonanz auf den Wechsel zu O2 TV und die damit verbundenen Herausforderungen thematisieren. Die fundamentalen Aspekte und die Konkurrenzsituation werden ebenfalls intensiv diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

    Zur freenet Diskussion

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,75 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 04.02. - FTSE Athex 20 stark +2,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,12 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,21 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,54 %. Vodafone Group legt um +4,02 % zu

    freenet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    +1,88 %
    +5,82 %
    +6,18 %
    +19,32 %
    +4,04 %
    +38,97 %
    +64,69 %
    +10,02 %
    +78,46 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! freenet Aktie heute im Plus (31,62€) - 04.02.2026 Am 04.02.2026 ist die freenet Aktie, bisher, um +2,33 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     