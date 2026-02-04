Secunet Security Networks Aktie kommt unter die Räder - 04.02.2026

Die Secunet Security Networks Aktie ist bisher um -4,28 % auf 212,50€ gefallen. Das sind -9,50 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Secunet Security Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 212,50€, mit einem Minus von -4,28 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Secunet Security Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,07 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +0,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +18,39 %.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,46 % 1 Monat +18,65 % 3 Monate +7,07 % 1 Jahr +71,22 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Thales notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,89 %. Palo Alto Networks verliert -0,97 %

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.