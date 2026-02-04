    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Siemens - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Aktie bisher Verluste von -3,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Mit einer Performance von -3,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 250,10, mit einem Minus von -3,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,43 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +2,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens eine positive Entwicklung von +9,24 % erlebt.

    Siemens Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,52 %
    1 Monat +7,64 %
    3 Monate +6,43 %
    1 Jahr +28,40 %

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,28 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 04.02. - FTSE Athex 20 stark +2,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Siemens Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens

    -3,93 %
    -1,68 %
    +7,64 %
    +6,43 %
    +28,40 %
    +80,71 %
    +96,02 %
    +236,16 %
    +215,40 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610



