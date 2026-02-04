Siemens - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 04.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Mit einer Performance von -3,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 250,10€, mit einem Minus von -3,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,43 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +2,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens eine positive Entwicklung von +9,24 % erlebt.

Zeitraum Performance 1 Woche +2,52 % 1 Monat +7,64 % 3 Monate +6,43 % 1 Jahr +28,40 %

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,28 Mrd. € wert.

