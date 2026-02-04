Schaeffler Aktie - Kurs legt am 04.02.2026 stark zu

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schaeffler Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,27 %.

Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 10,010€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,440 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Schaeffler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,010€, mit einem Plus von +4,60 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -19,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine positive Entwicklung von +14,53 % erlebt.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,40 % 1 Monat +10,76 % 3 Monate +38,27 % 1 Jahr +129,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Korrektur der Schaeffler-Aktie, technische Unterstützungen (38‑Tage‑Linie, EMA‑Cluster; Pullback‑Zonen 9,2–9,7 €, 8,3–8,9 € und 7,4–7,8 €), Bewertungen (Analystenkonsens ~8,5–9,5 €, UBS‑Ziel 8,30 € mit Sell‑Rating), Insider‑Verkauf und Diskussionen über mögliche weitere Rücksetzer bis ~8 € bzw. bärische Szenarien 6–7 €, sowie zu Einstiegs‑/Ausstiegsstrategien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Die Kursrally der Schaeffler-Aktie, angetrieben von der Fantasie rund um humanoide Roboter, gerät zunehmend unter Druck. Ein kritischer Kommentar der UBS drückte die Aktie Dienstag unter 10 Euro. Eine Chance für Anleger?

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.