    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Besonders beachtet!

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler Aktie - Kurs legt am 04.02.2026 stark zu

    Am 04.02.2026 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um +4,60 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie - Kurs legt am 04.02.2026 stark zu
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Schaeffler Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.02.2026

    Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 10,010 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,440  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Schaeffler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,010, mit einem Plus von +4,60 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schaeffler Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,27 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Long
    9,17€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 10,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,90€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 9,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -19,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine positive Entwicklung von +14,53 % erlebt.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,40 %
    1 Monat +10,76 %
    3 Monate +38,27 %
    1 Jahr +129,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Korrektur der Schaeffler-Aktie, technische Unterstützungen (38‑Tage‑Linie, EMA‑Cluster; Pullback‑Zonen 9,2–9,7 €, 8,3–8,9 € und 7,4–7,8 €), Bewertungen (Analystenkonsens ~8,5–9,5 €, UBS‑Ziel 8,30 € mit Sell‑Rating), Insider‑Verkauf und Diskussionen über mögliche weitere Rücksetzer bis ~8 € bzw. bärische Szenarien 6–7 €, sowie zu Einstiegs‑/Ausstiegsstrategien.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Zur Schaeffler Diskussion

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. € wert.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 28.01.-04.02.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    UBS drückt Schäffler-Kurs unter 10 Euro - Aktie jetzt ein Schnäppchen?


    Die Kursrally der Schaeffler-Aktie, angetrieben von der Fantasie rund um humanoide Roboter, gerät zunehmend unter Druck. Ein kritischer Kommentar der UBS drückte die Aktie Dienstag unter 10 Euro. Eine Chance für Anleger?

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +5,75 %
    -19,40 %
    +10,76 %
    +38,27 %
    +129,09 %
    +43,02 %
    +40,91 %
    -34,82 %
    -27,71 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Schaeffler Aktie - Kurs legt am 04.02.2026 stark zu Am 04.02.2026 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um +4,60 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     