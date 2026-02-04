    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Besonders beachtet!

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sartorius Vz. Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Sartorius Vz. Aktie bisher Verluste von -4,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.02.2026
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

    Sartorius Vz. Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Mit einer Performance von -4,95 % musste die Sartorius Vz. Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,41 %, geht es heute bei der Sartorius Vz. Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sartorius Vz!
    Long
    225,35€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 12,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,56€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 12,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Sartorius Vz. in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,68 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Sartorius Vz. auf +2,71 %.

    Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,59 %
    1 Monat +1,52 %
    3 Monate +10,68 %
    1 Jahr -6,17 %

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,97 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 04.02. - FTSE Athex 20 stark +2,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Sartorius: Was für ein Turnaround!


    Laut der am Dienstag vorgelegten, vorläufigen Ergebnisse hat Sartorius 2025 die eigenen Ziele erreicht und avisiert für 2026 moderates, weiteres Wachstum. Gut, aber kein Grund, einzusteigen, schien es, als die Aktie daraufhin abrutschte. Aber dann kam der Turnaround.

    JEFFERIES stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die verbesserte Auftragslage stützte die Erholungsstory für 2026, schrieb James Vane-Tempest am Dienstagabend nach dem …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,27 %. Merck notiert im Minus, mit -0,94 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,62 % zu Waters Corporation notiert im Minus, mit -2,34 %.

    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    -4,79 %
    -1,59 %
    +1,52 %
    +10,68 %
    -6,17 %
    -43,83 %
    -43,55 %
    +328,52 %
    +2.003.233,33 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sartorius Vz. Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Sartorius Vz. Aktie bisher Verluste von -4,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     