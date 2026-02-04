Sartorius Vz. Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.02.2026

Mit einer Performance von -4,95 % musste die Sartorius Vz. Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,41 %, geht es heute bei der Sartorius Vz. Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Sartorius Vz. in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,68 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Sartorius Vz. auf +2,71 %.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,59 % 1 Monat +1,52 % 3 Monate +10,68 % 1 Jahr -6,17 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,97 Mrd. € wert.

Laut der am Dienstag vorgelegten, vorläufigen Ergebnisse hat Sartorius 2025 die eigenen Ziele erreicht und avisiert für 2026 moderates, weiteres Wachstum. Gut, aber kein Grund, einzusteigen, schien es, als die Aktie daraufhin abrutschte. Aber dann kam der Turnaround.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die verbesserte Auftragslage stützte die Erholungsstory für 2026, schrieb James Vane-Tempest am Dienstagabend nach dem …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,27 %. Merck notiert im Minus, mit -0,94 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,62 % zu Waters Corporation notiert im Minus, mit -2,34 %.

