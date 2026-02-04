    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Putin-Vertrauter dementiert Epstein-Verbindungen nach Moskau

    Für Sie zusammengefasst
    • Dmitrijew weist Geheimdienst-Verstrickung als Lüge zurück.
    • Tusk vermutet Verbindungen zwischen Epstein und Russland.
    • Dmitrijew spekuliert über Epsteins Einfluss auf Nobelpreis.
    Putin-Vertrauter dementiert Epstein-Verbindungen nach Moskau
    MOSKAU (dpa-AFX) - Der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, hat Verdächtigungen einer Verstrickung des russischen Geheimdienstes in den Epstein-Skandal als Lüge zurückgewiesen. "Die verzweifelten, verkommenen und verlogenen linken Eliten verfallen in Panik und versuchen, in die Irre zu führen", schrieb er auf der Plattform X. Damit kommentierte er Vermutungen des polnischen Regierungschefs Donald Tusk, dass der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Verbindungen zum russischen Geheimdienst hatte.

    Während Dmitrijew Vermutungen über eine Spur nach Russland zurückwies, spekulierte er in anderen Posts bei X über Verbindungen Epsteins unter anderem zum Nobelpreiskomitee. Der Mann, der dafür verantwortlich gewesen sei, dass US-Präsident Barrack Obama 2009 überraschend den Friedensnobelpreis zuerkannt bekam, sei häufig Gast bei Epstein gewesen, behauptete er. Auch hinter dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch 2014 meint er eine Spur zu Epstein zu erkennen.

    Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb er in Haft. Dmitrijew ist Russlands Chefunterhändler bei den Gesprächen mit den USA. Dem Vernehmen nach hat er gute Beziehungen zum Sondergesandten Donald Trumps, Steve Witkoff, aufgebaut. Der Epstein-Skandal belastet seit Monaten das Weiße Haus./bal/DP/mis





