    Novo Nordisk brechen ein - Hargreaves: 'schlanker Ausblick'

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk-Aktien fallen um fast 20 Prozent.
    • Umsatzrückgang durch Konkurrenz und Preisdruck erwartet.
    • Analysten sehen schwachen Ausblick für das Unternehmen.
    KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf sinkende Umsätze des Pharmaherstellers Novo Nordisk in diesem Jahr hat den Kurs der Aktie am Mittwoch einbrechen lassen. An der Kopenhagener Börse sackten die Papiere um bis zu fast 20 Prozent ab auf unter 300 dänische Kronen. Das war der tiefste Stand seit zwei Monaten. Zuletzt betrug der Abschlag noch 16 Prozent auf 309 Kronen. Das Hoch aus dem Juni 2024 bei mehr als 1000 Kronen ist damit meilenweit entfernt. Damals liefen die Geschäfte mit Abnehmmitteln noch prächtig.

    Der Kurs der Aktie hatte sich eigentlich von Mitte Dezember bis Ende Januar erholt und war jüngst wieder auf ein Hoch seit Mitte 2025 geklettert. Diese Gewinne haben die Anteilsscheine am Mittwoch wieder abgegeben. Der Kursverlust sorgte am Mittwoch dafür, dass der europäische Pharmasektor mit einem Minus von 2 Prozent am Ende Sektortableaus lag.

    Der Pharmakonzern geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu senken, getroffen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 5 bis 13 Prozent sinken, teilte das dänische Unternehmen am Dienstag mit.

    Dieser Ausblick der Dänen impliziere, dass bereinigter Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie um 7 bis 10 Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen liegen dürften, kalkulierte Analyst Graham Parry von der Citigroup. Der Gegenwind betreffe vor allem das Abnehmmittel Wegovy in den USA. Hier belasteten niedrigere Preise, Einschränkungen beim Gesundheitsprogramm Medicaid und rückläufige Trends bei der injizierbaren Version des Medikaments.

    Analyst Derren Nathan vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown sprach von einem "schlanken Ausblick" der Dänen. US-Präsident Donald Trumps Kreuzzug gegen hohe Medikamentenpreise, der Ablauf von Patentschutz und ein zunehmender Wettbewerb spielten hierbei eine Rolle.

    Novo-Chef Maziar Doustdar dürfte auf einer Investorenveranstaltung am Mittag harte Fragen beantworten müssen, prognostizierte Nathan. Das umso mehr, als mit Eli Lilly der große Kontrahent in den USA vor Börsenbeginn mit seiner Quartalsbilanz ein ganz anderes Bild zeichnen könnte als Novo Nordisk./bek/mf/mis

    Novo Nordisk

    -5,03 %
    -23,29 %
    -10,79 %
    -1,45 %
    -47,90 %
    -34,02 %
    +38,50 %
    +78,26 %
    +2.320,30 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 1.171 auf TTMzero (04. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -23,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 138,61 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 436,00DKK was eine Bandbreite von +566,01 %/+975,48 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
