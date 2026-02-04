AKTIE IM FOKUS
Novo Nordisk brechen ein - Hargreaves: 'schlanker Ausblick'
- Novo Nordisk-Aktien fallen um fast 20 Prozent.
- Umsatzrückgang durch Konkurrenz und Preisdruck erwartet.
- Analysten sehen schwachen Ausblick für das Unternehmen.
KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf sinkende Umsätze des Pharmaherstellers Novo Nordisk in diesem Jahr hat den Kurs der Aktie am Mittwoch einbrechen lassen. An der Kopenhagener Börse sackten die Papiere um bis zu fast 20 Prozent ab auf unter 300 dänische Kronen. Das war der tiefste Stand seit zwei Monaten. Zuletzt betrug der Abschlag noch 16 Prozent auf 309 Kronen. Das Hoch aus dem Juni 2024 bei mehr als 1000 Kronen ist damit meilenweit entfernt. Damals liefen die Geschäfte mit Abnehmmitteln noch prächtig.
Der Kurs der Aktie hatte sich eigentlich von Mitte Dezember bis Ende Januar erholt und war jüngst wieder auf ein Hoch seit Mitte 2025 geklettert. Diese Gewinne haben die Anteilsscheine am Mittwoch wieder abgegeben. Der Kursverlust sorgte am Mittwoch dafür, dass der europäische Pharmasektor mit einem Minus von 2 Prozent am Ende Sektortableaus lag.
Der Pharmakonzern geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu senken, getroffen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 5 bis 13 Prozent sinken, teilte das dänische Unternehmen am Dienstag mit.
Dieser Ausblick der Dänen impliziere, dass bereinigter Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie um 7 bis 10 Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen liegen dürften, kalkulierte Analyst Graham Parry von der Citigroup. Der Gegenwind betreffe vor allem das Abnehmmittel Wegovy in den USA. Hier belasteten niedrigere Preise, Einschränkungen beim Gesundheitsprogramm Medicaid und rückläufige Trends bei der injizierbaren Version des Medikaments.
Analyst Derren Nathan vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown sprach von einem "schlanken Ausblick" der Dänen. US-Präsident Donald Trumps Kreuzzug gegen hohe Medikamentenpreise, der Ablauf von Patentschutz und ein zunehmender Wettbewerb spielten hierbei eine Rolle.
Novo-Chef Maziar Doustdar dürfte auf einer Investorenveranstaltung am Mittag harte Fragen beantworten müssen, prognostizierte Nathan. Das umso mehr, als mit Eli Lilly der große Kontrahent in den USA vor Börsenbeginn mit seiner Quartalsbilanz ein ganz anderes Bild zeichnen könnte als Novo Nordisk./bek/mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 1.171 auf TTMzero (04. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -23,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 138,61 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 436,00DKK was eine Bandbreite von +566,01 %/+975,48 % bedeutet.
Also dass eine Preissenkung von 1000$ auf 400$ für die Spritze sowie 150$ für die Wegovy Pille kein großes Umsatzwachtum auslösen, ist absehbar gewesen - keiner kann behaupten, das Thema wäre nicht hier im Forum behandeln worden.
Es sollte also nicht sonderlich überraschen, dass die ebenfalls vom Morning Star hier behandelten Prognosen für 2026 zutreffend sein könnten.
Demnach ist 2026 ein Konsolidierungsjahr und 2027 geht es dann langsam wieder mit moderatem Wachstum weiter…
Ich halte 40€ pro Aktie oder weniger für keinen fairen Kurs, sondern für eine mittelfristig gesehen gute Einstiegsmöglichkeit. Mit jedem Einstieg sind natürlich Risiken verbunden…
Aber die Euphorie, die hier bei 20.000 Verschreibungen der Pille aufgekommen ist, war offenbar viel zu optimistisch…
Wie schützt sich Novo Nordisk eigentlich gegen Generika?
1. Der Zeitplan der Patente:
Das Kernpatent für den Wirkstoff Semaglutid ist in den großen Märkten wie den USA und Europa noch bis 2031/2032 sicher geschützt. Lediglich in China wackelt die Mauer ab 2026, was dort bereits für Druck sorgt. Aber: Novo hat vorgesorgt.
2. Strategisches „Evergreening“ durch die Pille:
Indem Novo jetzt massiv auf die orale Form (Wegovy-Pille) umstellt, schaffen sie eine neue Patent-Ebene. Während die Patente für die Injektionslösung irgendwann auslaufen, sind die spezifischen Verfahren, um Semaglutid stabil durch den Magen in den Blutkreislauf zu bringen (die sogenannte SNAC-Technologie), durch neue, separate Patente geschützt.
Wer 2032 ein Generikum bringen will, darf vielleicht die Spritze kopieren, aber nicht die (viel beliebtere) Pille.
3. Die Preis-Barriere (Wirtschaftliche Abwehr):
Das ist der Punkt, den kaum jemand auf dem Schirm hat:
Produktionskosten: Wie wir im letzten Post gesehen haben, ist die Pille in der Herstellung extrem günstig, da die teure Hardware (Pens) und die Kühllogistik wegfallen.
Markteintrittsbarriere: Wenn Novo den Preis der Pille bis 2032 kontrolliert absenkt, entzieht das den Generika-Herstellern die Geschäftsgrundlage. Warum sollte eine Firma Hunderte Millionen in eine Generika-Fabrik für Spritzen investieren, wenn das Markenprodukt von Novo als Pille bereits zu einem Preis im Markt ist, der kaum noch Gewinnspanne für Nachahmer lässt?
Fazit:
Die Pille ist nicht nur ein Komfort-Produkt für Patienten, sondern eine strategische Waffe. Sie verlängert den effektiven Schutzraum weit über das Jahr 2032 hinaus und macht den Markteintritt für Generika wirtschaftlich unattraktiv. Novo baut hier keinen Zaun, sondern eine unüberwindbare Mauer.