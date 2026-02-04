Leichte Kursgewinne

    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    • Kurse deutscher Staatsanleihen steigen leicht an.
    • Euro-Bund-Future bei 127,87 Punkten, Rendite 2,87%.
    • Inflationsdaten zeigen gemischte Trends in Europa.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 127,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

    Am Vormittag werden die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Es wurden bereits Zahlen aus wichtigen Mitgliedsländern bekannt gegeben.

    "Während es in Deutschland und den Niederlanden zu einem Anstieg der Inflationsrate gekommen ist, sanken die Werte in Frankreich, Spanien und Belgien", heißt es in einer Tagesvorschau der Landesbank Helaba. "Alles in allem sollte die Teuerung weiterhin im Zielbereich der EZB liegen."

    Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Volkswirte erwarten einen Rückgang der Inflationsrate auf 1,7 Prozent. "Eine Veränderung der Perspektive eines zunächst unveränderten Zinsniveaus wird es kaum geben", schreiben die Helaba-Experten.

    Am Nachmittag steht in den USA der ADP-Beschäftigungsbericht für den Monat Januar auf dem Kalender. Zudem wird der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Der Indikator dürfte laut Ökonomen weiterhin ein Wachstum in dem Sektor signalisieren./jsl/jkr/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
