ATOSS Software Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 04.02.2026

Die ATOSS Software Aktie ist bisher um -7,28 % auf 84,00€ gefallen. Das sind -6,60 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der ATOSS Software Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,28 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ATOSS Software Verluste von -26,48 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ATOSS Software auf -27,83 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,73 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,62 % 1 Monat -26,55 % 3 Monate -26,48 % 1 Jahr -31,06 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. SAP notiert im Minus, mit -2,93 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -0,54 %.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.