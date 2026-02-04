    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    AKTIEN IM FOKUS

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emissionsthema belastet Heidelberg Materials - Chemie beflügelt

    Für Sie zusammengefasst
    • EU verlängert kostenlose Emissionszertifikate für Branchen
    • Heidelberg Materials verliert 5% durch negative Nachricht
    • Chemieaktien profitieren, BASF steigt um 3,6%
    AKTIEN IM FOKUS - Emissionsthema belastet Heidelberg Materials - Chemie beflügelt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU hat am Mittwoch je nach Branche unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus fünf Prozent davon belastet wurde am Morgen die Aktie von Heidelberg Materials , während viele Titel aus dem Chemiebereich davon profitierten. BASF stiegen im Dax mit plus 3,6 Prozent an die Spitze und im MDax erreichten Lanxess , Wacker Chemie und Evonik Kursgewinne von bis zu 6,4 Prozent.

    In dem Medienbericht heißt es unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel (ETS), abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.408,23€
    Basispreis
    2,35
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.221,10€
    Basispreis
    24,92
    Ask
    × 10,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Heidelberg Materials dagegen litt unter der Nachricht - laut Händlern, weil Anleger zuletzt darauf gesetzt hätten, dass der Zementkonzern ein Vorreiter dabei sei, die Produktion emissionsfrei zu machen. Dies wollten sich die Heidelberger eigentlich teuer bezahlen lassen, argumentierte der Börsianer. Die Aktien hatten erst vor wenigen Tagen ein Rekordhoch über der 240-Euro-Marke erreicht, während die Chemiebranche schon lange schlecht dasteht. Erst im Dezember hatte ihr Branchenindex ein Tief seit 2022 erreicht./tih/la/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 48,87 auf Tradegate (04. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,92 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -27,15 %/+7,24 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberg Materials. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Emissionsthema belastet Heidelberg Materials - Chemie beflügelt Ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU hat am Mittwoch je nach Branche unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus fünf Prozent davon belastet wurde am Morgen die Aktie von Heidelberg Materials …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     