Emissionsthema belastet Heidelberg Materials - Chemie beflügelt

Heidelberg Materials dagegen litt unter der Nachricht - laut Händlern, weil Anleger zuletzt darauf gesetzt hätten, dass der Zementkonzern ein Vorreiter dabei sei, die Produktion emissionsfrei zu machen. Dies wollten sich die Heidelberger eigentlich teuer bezahlen lassen, argumentierte der Börsianer. Die Aktien hatten erst vor wenigen Tagen ein Rekordhoch über der 240-Euro-Marke erreicht, während die Chemiebranche schon lange schlecht dasteht. Erst im Dezember hatte ihr Branchenindex ein Tief seit 2022 erreicht./tih/la/stk

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 48,87 auf Tradegate (04. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,30 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,92 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -27,15 %/+7,24 % bedeutet.