JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" belassen. In seinem ersten Ausblick auf 2026 für die Hersteller von Inhaltsstoffen innerhalb Europas Chemiebranche habe er mit seiner Wachstumsprognose noch deutlicher unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chris Counihan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Inzwischen sei der Konsens zurückgekommen. Nun dürften die operativen Margen in den Fokus rücken. In diesem Kontext bevorzugt er Givaudan und Novonesis angesichts vergleichsweise moderater Risiken./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:43 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 3.297EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

