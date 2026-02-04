    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    KI killt Software, Kredite, Bitcoin: Kommt der Domino-Crash?

    So sieht es etwa der legendäre Michael Burry aus "The Big Short" gerade in Bezug auf Bitcoin - aber noch gefährlicher ist, wenn die Kreditmärkte ins Wanken kommen

    KI killt Software-Firmen, das wiederum bringt die Kreditmärkte ins Wanken - das kombiniert mit dem derzeitigen Abverkauf von Bitcoin könnte einen Domino-Crash auslösen! So sieht es etwa der legendäre Michael Burry aus "The Big Short" gerade in Bezug auf Bitcoin - aber noch gefährlicher ist, wenn die Kreditmärkte ins Wanken kommen. Denn diese Kreditmärkte finanzieren Software-Firmen - und sind vor allem die Kreditgeber für den Überbau an Datencentern, die damals in der noch ungetrübten KI-Euphorie geplant und gebaut wurden. Wird KI wirklich Software-Firmen killen? Das bleibt abzuwarten. Aber die Möglichkeit, dass es so kommen könnte, macht die Aktienmärkte nervös..

    Hinweise aus Video:

    1. Michael Burry warnt: Bitcoin-Crash könnte „Todesspirale“ auslösen

    2. Anthropic KI-Tool löst massiven Börsen-Ausverkauf aus 

     

    Das Video "KI killt Software, Kredite, Bitcoin: Kommt der Domino-Crash?" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
