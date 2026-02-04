KI killt Software, Kredite, Bitcoin: Kommt der Domino-Crash?

KI killt Software-Firmen, das wiederum bringt die Kreditmärkte ins Wanken - das kombiniert mit dem derzeitigen Abverkauf von Bitcoin könnte einen Domino-Crash auslösen! So sieht es etwa der legendäre Michael Burry aus "The Big Short" gerade in Bezug auf Bitcoin - aber noch gefährlicher ist, wenn die Kreditmärkte ins Wanken kommen. Denn diese Kreditmärkte finanzieren Software-Firmen - und sind vor allem die Kreditgeber für den Überbau an Datencentern, die damals in der noch ungetrübten KI-Euphorie geplant und gebaut wurden. Wird KI wirklich Software-Firmen killen? Das bleibt abzuwarten. Aber die Möglichkeit, dass es so kommen könnte, macht die Aktienmärkte nervös..

Hinweise aus Video:

1. Michael Burry warnt: Bitcoin-Crash könnte „Todesspirale“ auslösen

2. Anthropic KI-Tool löst massiven Börsen-Ausverkauf aus

