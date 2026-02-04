    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Hoffnung auf Trendwende im Maschinenbau wächst

    Für Sie zusammengefasst
    • Maschinenbau in Deutschland: Nullwachstum 2025.
    • Export aus Euro-Ländern gleicht Inlandseinbußen aus.
    • VDMA prognostiziert 1% Produktionsplus für 2026.
    Hoffnung auf Trendwende im Maschinenbau wächst
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer schöpfen nach einem Jahr mit stagnierendem Auftragseingang etwas Hoffnung. Nach drei Minusjahren verbuchte die Branche 2025 bereinigt um Preissteigerungen (real) ein Nullwachstum der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt mitteilte.

    Einbußen im Inland sowie bei Handelspartnern außerhalb des Euroraums konnte die exportorientierte Branche durch mehr Bestellungen aus den Euro-Partnerländern ausgleichen. Die Unternehmen blicken inzwischen insgesamt auch etwas zuversichtlicher nach vorn.

    "Die Anzeichen auf eine konjunkturelle Bodenbildung für den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland verdichten sich", bilanzierte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Das zeige sich insbesondere in den zunehmenden Bestellungen im vierten Quartal. Die Monate Oktober bis Dezember brachten nach Verbandsangaben getragen vom Auslandsgeschäft real drei Prozent mehr Aufträge. "Für 2026 prognostizieren wir daher unverändert ein kleines Plus in der Produktion von real ein Prozent", bekräftigte Gernandt./ben/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
