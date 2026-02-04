JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:31 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 61,10EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



