JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:31 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 6,238EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

