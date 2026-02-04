    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLimes Schlosskliniken AktievorwärtsNachrichten zu Limes Schlosskliniken
    Limes Schlosskliniken: Ergebnis 2025 & Prognose 2026 – Jetzt mehr erfahren

    Die Limes Schlosskliniken AG setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich höhere Erträge, steigende Patientenzahlen und starke Margen prägen das Jahr 2025.

    • Gesamterträge der Limes Schlosskliniken AG für 2025 betragen 53,1 Mio. EUR, was einem Anstieg von 40 % entspricht.
    • Die Anzahl der Patiententage stieg um 9 % auf 52.374.
    • Das Bruttoergebnis (EBITDA) erreichte 12,8 Mio. EUR, was einer Steigerung von 78 % entspricht.
    • Die EBITDA-Marge liegt bei 24 %, im Vergleich zu 19 % im Vorjahr.
    • Der Gewinn vor Steuern betrug 8,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 116 % entspricht.
    • Für 2026 wird eine positive Entwicklung der bestehenden Kliniken sowie eine Umsatz- und Ertragsausweitung durch zwei neue Kliniken erwartet.

    Der Kurs von Limes Schlosskliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 444,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.


    Limes Schlosskliniken

    0,00 %
    +9,80 %
    +19,15 %
    +26,55 %
    +28,74 %
    +49,33 %
    +324,76 %
    ISIN:DE000A0JDBC7WKN:A0JDBC





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
