Limes Schlosskliniken: Ergebnis 2025 & Prognose 2026 – Jetzt mehr erfahren
Die Limes Schlosskliniken AG setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich höhere Erträge, steigende Patientenzahlen und starke Margen prägen das Jahr 2025.
- Gesamterträge der Limes Schlosskliniken AG für 2025 betragen 53,1 Mio. EUR, was einem Anstieg von 40 % entspricht.
- Die Anzahl der Patiententage stieg um 9 % auf 52.374.
- Das Bruttoergebnis (EBITDA) erreichte 12,8 Mio. EUR, was einer Steigerung von 78 % entspricht.
- Die EBITDA-Marge liegt bei 24 %, im Vergleich zu 19 % im Vorjahr.
- Der Gewinn vor Steuern betrug 8,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 116 % entspricht.
- Für 2026 wird eine positive Entwicklung der bestehenden Kliniken sowie eine Umsatz- und Ertragsausweitung durch zwei neue Kliniken erwartet.
Der Kurs von Limes Schlosskliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 444,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 %
im Minus.
0,00 %
+9,80 %
+19,15 %
+26,55 %
+28,74 %
+49,33 %
+324,76 %
