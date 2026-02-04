Dieser Dividendenkönig wurde nach starken Zahlen fett belohnt!

In den vergangenen Tagen dürfte sich bei vielen Anlegerinnen und Anlegern der Eindruck verfestigt haben, der Markt würde nur noch eine Richtung, und zwar nach unten kennen: Erst der historische Silber-Crash am vergangenen Freitag, dann der Einbruch von Software-Aktien . Dazu schwache Kursreaktionen auf Quartalszahlen wie zum Beispiel bei AMD , Novo Nordisk und PayPal .

Doch inmitten der Flut an schlechten Nachrichten gibt es auch gute Neuigkeiten – und Indizien dafür, dass der Aktienmarkt nicht vor einer Korrektur oder gar einem Crash, sondern eher vor einer Rotation in zuletzt vernachlässigte Werte steht.

... doch es gibt auch noch gute, zum Beispiel hier!

Ein Beispiel hierfür ist die Aktie des Dividenenkönigs Illinios Tool Works (50 Jahre Dividendenerhöhungen in Folge), die am Dienstag auf neue Rekordnotierungen geklettert ist.

Anlass hierfür war eine robuste Geschäftsentwicklung. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, legten die Erlöse im vergangenen Quartal um 4,1 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen um 40 Millionen US-Dollar übertroffen.

CEO Christopher O'Herlihy betonte die Stärke des Werkzeugherstellers in einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld und zeigte sich insbesondere über die verbesserten Margen stolz.

Margensteigerung sorgt für Gewinnwachstum

Die operative Marge kletterte im abgelaufenen Quartal um 30 Basispunkte auf 26,5 Prozent. Das genügte für eine Gewinnsteigerung um 7 Prozent, sodass der Gewinn pro Aktie mit 2,72 US-Dollar 3 Cent höher als von Analystinnen und Analysten erwartet ausfiel.

Insgesamt erzielte Illinois Tool Works ein den Anteilseignerinnen und -eignern zurechenbaren Gewinn von 790 Millionen US-Dollar nach 750 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Nettoertrag von 3,07 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das entspricht einem Gewinn von 10,52 US-Dollar pro Aktie.

Weitere Verbesserungen in Aussicht gestellt

Für 2026 stellte das Management ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent in Aussicht. Die organische Wachstumsrate soll bei 1 bis 3 Prozent liegen. Das droht zwar unter der aktuellen Inflationsrate zu liegen, doch die Margenprognose stimmte Investoren zufrieden.

Die operative Marge soll weiter steigen und im Jahresverlauf um einen ganzen Prozentpunkt angehoben werden. Damit soll erneut ein Gewinwachstum von 7 Prozent auf 11,00 bis 11,40 US-Dollar je Aktie erzielt werden.

Neues Allzeithoch – da ist noch Luft nach oben

In einem von großer Unsicherheit geprägten Gesamtmarktumfeld wurden die guten Nachrichten bei Illinois Tool Works von Anlegerinnen und Anleger gerne gekauft. Die Aktie legte am Dienstag um 5,6 Prozent zu. Damit erreichte sie ein neues Allzeithoch und steht vor einem markanten charttechnischen Ausbruch, dem weitere Gewinne folgen könnten.

Die technischen Indikatoren befürworten eine Anschlussrallye. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD sind in guter Verfassung, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre. Vor allem auf Wochen- und Monatsbasis lässt der RSI mit Werten um 60 Punkten (als überkauft gilt eine Wert ab 70 Zählern) noch Platz nach oben.

Fazit: So solide wie es nur irgendwie geht!

Auf Basis der managementeigenen Gewinnschätzung für 2026 ist Illinois Tool Works aktuell mit einem KGVe von 24,9 bewertet. Das erscheint für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich viel, entspricht aber fast genau dem 5-Jahres-Mittel von 24,8.

Eine Prämie gegenüber dem Branchendurchschnitt von 21,9 ist aufgrund der hohen Konsistenz des Unternehmens gerade auch beim Dividendenwachstum gerechtfertigt. Erst im Oktober hatte der Konzern seine Ausschüttung um 7,3 Prozent angehoben. Aktuell liegt die Rendite bei 2,3 Prozent.

Dass die Aktie in einem schwachen Umfeld glänzen konnte, ist außerdem ein Zeichen dafür, dass der Markt gute Ergebnisse sehr wohl zu schätzen weiß. Allerdings zeichnet sich ein Favoritenwechsel von spekulativen Unternehmen mit hohen Bewertungen zu defensiven Konzernen mit moderaten Bewertungen ab. Anlegerinnen und Anleger sollten diesen Umstand bei ihrer Aktienauswahl zunehmend stärker berücksichtigen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Illinois Tool Works Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 234,3EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.