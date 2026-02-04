    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander

    Santander kauft Webster und katapultiert sich in die Top 10 der US-Banken

    Santander treibt seine US-Expansion mit der Übernahme von Webster voran, legt starke Ergebnisse vor und kündigt umfangreiche Aktienrückkäufe an.

    • Santander übernimmt Webster für 12,2 Mrd. USD.
    • Rekordgewinne, aber sinkende Zinsmargen 2025.
    • Aktienrückkaufprogramm über 5,03 Mrd. Euro genehmigt.
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Banco Santander ist am Mittwochmorgen um rund 4,7 Prozent gefallen, nachdem das Institut angekündigt hatte, den US-Regionalbanker Webster Financial für rund 12,2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Die Papiere von Webster hingegen schlossen zuletzt 9 Prozent im Plus bei 71,95 US-Dollar.

    Der Markt reagierte damit auf einen der größten Bankendeals der vergangenen Monate – trotz besser als erwarteter Quartalszahlen und eines neuen, milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms.

    Aggressiver Vorstoß in den US-Markt

    Durch den Zusammenschluss entsteht eine der zehn größten Retail- und Geschäftsbanken der USA mit einer kombinierten Bilanzsumme von rund 327 Milliarden Dollar. Webster wird vollständig in Santander Bank integriert. Der bisherige Webster-Chef John Ciulla übernimmt die Leitung der US-Bankentochter, während Webster-COO Luis Massiani künftig als COO von Santander Holdings USA fungiert.

    Santander zahlt für jede Webster-Aktie 48,75 US-Dollar in bar sowie 2,0548 eigene American Depository Shares. Der Angebotspreis von 75,59 US-Dollar je Aktie entspricht einer Prämie von rund 16 Prozent auf den zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs und liegt mehr als doppelt so hoch wie der materielle Buchwert zum Ende des vierten Quartals.

    Laut Daten von LSEG handelt es sich um die größte Bankenfusion seit Oktober 2025.

    Rekordgewinne – aber sinkende Zinsmargen

    Parallel zur Übernahmeankündigung veröffentlichte Santander seine Zahlen für das vierte Quartal vorzeitig. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf einen Rekordwert von 3,76 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen von rund 3,44 Milliarden Euro deutlich.

    Für das Gesamtjahr 2025 meldete der Konzern einen Gewinnanstieg um 12 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro – ebenfalls ein Rekord und über den Konsensschätzungen.

    Die Zinsmarge sank 2025 allerdings um 2,8 Prozent auf 45,35 Milliarden Euro, blieb damit jedoch knapp über den Erwartungen der Analysten.

    Milliarden für Aktionäre trotz Mega-Deal

    Ungeachtet der milliardenschweren Übernahme hält Santander an seiner großzügigen Aktionärsvergütung fest. Der Verwaltungsrat genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm über rund 5,03 Milliarden Euro, das von Februar bis Juli 2026 laufen soll. Insgesamt will die Bank für die Jahre 2025 und 2026 mindestens 10 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten und eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent beibehalten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Pascal Grunow
