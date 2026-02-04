468-Mrd.-Crash: Bitcoin kämpft ums Überleben – fällt jetzt die 60.000er-Bastion?

Am Mittwoch stabilisierte sich Bitcoin zwar wieder auf etwa 76.000 US-Dollar, doch die Erholung wirkt fragil. Selbst mit zunehmender institutioneller Akzeptanz liegt Bitcoin rund 40 Prozent unter seinem Rekordhoch von Anfang Oktober. Der Crash folgt auf eine Serie erzwungener Verkäufe: Am 10. Oktober waren innerhalb eines Tages 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert worden – ein Schock, von dem sich der Markt bis heute nicht erholt hat.

Der Kryptomarkt erlebt die heftigste Korrektur seit Jahren. Seit dem 29. Januar sind laut CoinGecko rund 468 Milliarden US-Dollar an Marktwert verschwunden, ausgelöst durch einen massiven, von Bitcoin angeführten Ausverkauf. Die Leitwährung fiel am Dienstag bis auf 72.877 US-Dollar, den tiefsten Stand seit der Wiederwahl von Donald Trump im November 2024 – einer Phase, in der viele auf eine besonders kryptofreundliche Regierung gesetzt hatten.

Auch aktuell bleibt der Druck enorm. Innerhalb von 24 Stunden wurden laut CoinGlass über 700 Millionen US-Dollar an Long- und Short-Wetten ausgelöscht. Seit dem 29. Januar summieren sich die Liquidationen auf mehr als 6,6 Milliarden US-Dollar. Die Stimmung sei "vorsichtig und defensiv", erklärte Rachael Lucas von BTC Markets und warnte, der Fall unter 73.000 US-Dollar habe "die Stimmung in extreme Angst versetzt".

Belastend wirken zusätzlich die Bewegungen an den globalen Märkten: Gold und Silber erleben starke Schwankungen, US-Aktien stehen wegen geopolitischer Spannungen unter Druck. Bitcoin verliert damit einmal mehr den Anspruch, als "digitales Gold" zu funktionieren.

Auch die ETF-Ströme zeigen Nervosität. Nach kräftigen Zuflüssen von 562 Millionen US-Dollar am Montag folgten am Dienstag Abflüsse von 272 Millionen US-Dollar. Laut Glassnode spiegeln die jüngsten Volumenanstiege "eher die Unruhe während der anhaltenden Abwärtsbewegung wider als zuversichtliche Käufe".

Manche Experten sehen nun den Übergang in einen neuen Krypto-Winter. Bitwise-CIO Matt Hougan schrieb: "Dies ist keine 'Bullenmarktkorrektur' oder 'ein Einbruch'. Es ist ein vollwertiger Krypto-Winter im Stil von 2022." Bernstein-Analyst Gautam Chhugani hält einen Tiefpunkt um 60.000 US-Dollar für möglich, rechnet danach aber mit dem "bedeutendsten Bitcoin-Zyklus" überhaupt – getragen von geopolitischer Unsicherheit und wachsender institutioneller Rolle.

Kurzfristig aber überwiegt Risikoaversion. Bitfinex beobachtet eine deutliche Umschichtung "in Bargeld und Gold", während die mangelnde ETF-Absorption die Volatilität verstärke. Ob der Bereich um 75.000 US-Dollar hält, werde laut Bitunix darüber entscheiden, ob der Markt "passiv weiter abrutscht oder erste strukturelle Stärke zeigt".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





