    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Blutroter Markt

    1981 Aufrufe 1981 0 Kommentare 0 Kommentare

    468-Mrd.-Crash: Bitcoin kämpft ums Überleben – fällt jetzt die 60.000er-Bastion?

    Der Markt erlebt den härtesten Ausverkauf seit Jahren. Liquidationen, ETF-Abflüsse und Risikoaversion drücken Bitcoin nach unten. Experten warnen vor einem neuen Krypto-Winter.

    Für Sie zusammengefasst
    • Markt erlebt härtesten Ausverkauf seit Jahren.
    • Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Trump-Wahl.
    • Experten warnen vor neuem Krypto-Winter.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Blutroter Markt - 468-Mrd.-Crash: Bitcoin kämpft ums Überleben – fällt jetzt die 60.000er-Bastion?
    Foto: DALL*E

    Der Kryptomarkt erlebt die heftigste Korrektur seit Jahren. Seit dem 29. Januar sind laut CoinGecko rund 468 Milliarden US-Dollar an Marktwert verschwunden, ausgelöst durch einen massiven, von Bitcoin angeführten Ausverkauf. Die Leitwährung fiel am Dienstag bis auf 72.877 US-Dollar, den tiefsten Stand seit der Wiederwahl von Donald Trump im November 2024 – einer Phase, in der viele auf eine besonders kryptofreundliche Regierung gesetzt hatten.

    Am Mittwoch stabilisierte sich Bitcoin zwar wieder auf etwa 76.000 US-Dollar, doch die Erholung wirkt fragil. Selbst mit zunehmender institutioneller Akzeptanz liegt Bitcoin rund 40 Prozent unter seinem Rekordhoch von Anfang Oktober. Der Crash folgt auf eine Serie erzwungener Verkäufe: Am 10. Oktober waren innerhalb eines Tages 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert worden – ein Schock, von dem sich der Markt bis heute nicht erholt hat.

    Auch aktuell bleibt der Druck enorm. Innerhalb von 24 Stunden wurden laut CoinGlass über 700 Millionen US-Dollar an Long- und Short-Wetten ausgelöscht. Seit dem 29. Januar summieren sich die Liquidationen auf mehr als 6,6 Milliarden US-Dollar. Die Stimmung sei "vorsichtig und defensiv", erklärte Rachael Lucas von BTC Markets und warnte, der Fall unter 73.000 US-Dollar habe "die Stimmung in extreme Angst versetzt".

    Belastend wirken zusätzlich die Bewegungen an den globalen Märkten: Gold und Silber erleben starke Schwankungen, US-Aktien stehen wegen geopolitischer Spannungen unter Druck. Bitcoin verliert damit einmal mehr den Anspruch, als "digitales Gold" zu funktionieren.

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Auch die ETF-Ströme zeigen Nervosität. Nach kräftigen Zuflüssen von 562 Millionen US-Dollar am Montag folgten am Dienstag Abflüsse von 272 Millionen US-Dollar. Laut Glassnode spiegeln die jüngsten Volumenanstiege "eher die Unruhe während der anhaltenden Abwärtsbewegung wider als zuversichtliche Käufe".

    Manche Experten sehen nun den Übergang in einen neuen Krypto-Winter. Bitwise-CIO Matt Hougan schrieb: "Dies ist keine 'Bullenmarktkorrektur' oder 'ein Einbruch'. Es ist ein vollwertiger Krypto-Winter im Stil von 2022." Bernstein-Analyst Gautam Chhugani hält einen Tiefpunkt um 60.000 US-Dollar für möglich, rechnet danach aber mit dem "bedeutendsten Bitcoin-Zyklus" überhaupt – getragen von geopolitischer Unsicherheit und wachsender institutioneller Rolle.

    Kurzfristig aber überwiegt Risikoaversion. Bitfinex beobachtet eine deutliche Umschichtung "in Bargeld und Gold", während die mangelnde ETF-Absorption die Volatilität verstärke. Ob der Bereich um 75.000 US-Dollar hält, werde laut Bitunix darüber entscheiden, ob der Markt "passiv weiter abrutscht oder erste strukturelle Stärke zeigt".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 94,66$, was eine Steigerung von +4,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Blutroter Markt 468-Mrd.-Crash: Bitcoin kämpft ums Überleben – fällt jetzt die 60.000er-Bastion? Der Markt erlebt den härtesten Ausverkauf seit Jahren. Liquidationen, ETF-Abflüsse und Risikoaversion drücken Bitcoin nach unten. Experten warnen vor einem neuen Krypto-Winter.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     