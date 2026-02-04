WARBURG RESEARCH stuft KSB Vz auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1250 auf 1280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei wohl solide verlaufen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch anlässlich der vom Pumpenhersteller vorgelegten Eckdaten. Mit dem leicht erhöhten Kursziel reflektiert er veränderte Bewertungen der Konkurrenz./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.120EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
