WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 16,80 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus operativer Sicht sei 2025 für den Windparkbetreiber ein erfolgreiches Jahr gewesen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Vor PNE lägen nun allerdings schwierigere Märkte./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 9,80EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: PNE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,10

Kursziel alt: 16,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

