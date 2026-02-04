Gold und Silber haben den drastischen Rücksetzer Ende vergangener und Anfang dieser Woche scheinbar erst einmal verdaut. Gold hat die Marke von 5.000 USD pro Unze bereits zurückerobert und auch Silber notiert derzeit wieder über 90 USD je Unze.

Während sich viele Anleger dennoch auf eine Phase erhöhter Unsicherheit einstellen, beschreiben Rohstoffanalysten der Société Générale die jüngsten Preisbewegungen zwar als außergewöhnlich – gleichzeitig aber als eher technisch getrieben. Zwar sehen die Strategen auch Spielraum für weitere Rückgänge, doch sie halten an einer grundsätzlich positiven Einschätzung für Gold fest und sprechen im Jahresverlauf von einem „asymmetrischen“ Chancen-Risiko-Verhältnis zugunsten der Oberseite.

Die französische Bank hatte erst vor einer Woche ihre Goldpreisprognose angehoben und erklärt, ein Anstieg auf 6.000 US-Dollar je Unze bis zum Jahresende sei eine konservative Annahme. An dieser grundsätzlichen Sicht hat sich nach Einschätzung der Analysten nichts geändert – trotz extremer Ausschläge, die sich am Freitag entladen haben und sich zu Wochenbeginn zunächst fortsetzten.

Gold - Deleveraging verdaut, Ziel von 6.000 USD pro Unze steht

