    ThyssenKrupp - Aktie verliert deutlich -4,35 % - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -4,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -4,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,97 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,44 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +8,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +30,07 %.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,95 %
    1 Monat +23,63 %
    3 Monate +31,44 %
    1 Jahr +252,99 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Kursrallye der ThyssenKrupp‑Aktie mit einem Ziel um 20 €. Diskutiert werden der große Konzernumbau und dessen Bedeutung für die Bewertung, der nächste Realitätscheck durch die Q1‑Zahlen am 12.2., Sektor‑Tailwinds durch Rohstofferholung, hohe Volatilität sowie mögliche Katalysatoren wie IPOs, Verkäufe oder Großaufträge. Einige Teilnehmer sehen aktuelle Zahlen wegen des Umbaus als wenig aussagekräftig.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,00 Mrd. € wert.

    thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.02.2026 / 11:08 CET/CEST Dissemination of …

    JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank der jüngsten Stahlmaßnahmen der EU falle Wertschöpfung im Bereich Steel Europe leichter, schrieb Tommaso …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,11 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -0,34 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,05 %. ArcelorMittal legt um +0,21 % zu

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -3,45 %
    +8,95 %
    +23,63 %
    +31,44 %
    +252,99 %
    +117,33 %
    +63,02 %
    +14,30 %
    +45,56 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



