    Deutschland und Australien unterstreichen enge Partnerschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Australien vertiefen strategische Partnerschaft.
    • Unterstützung für Ukraine und internationale Ordnung betont.
    • Australien balanciert zwischen China und USA erfolgreich.
    Deutschland und Australien unterstreichen enge Partnerschaft
    CANBERRA (dpa-AFX) - Deutschland und Australien wollen angesichts tiefgreifender geopolitische Veränderungen ihre Partnerschaft bei Sicherheit, Verteidigung, Wirtschaft und Energie vertiefen. "Wir teilen Werte, wir teilen Interessen, wir pflegen eine enge strategische Zusammenarbeit", sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei einem Treffen mit seiner australischen Kollegin Penny Wong in der Hauptstadt Canberra. In einer Welt voller Unsicherheiten sei Australien ein verlässlicher Partner für Deutschland.

    Wong unterstrich, Australien schätze Deutschland als engen Freund und strategischen Partner in der Indopazifik-Region und "bei der Gestaltung der Welt, die wir uns wünschen". Beide Länder seien Mittelmächte und wüssten, "dass wir durch Zusammenarbeit, durch den Aufbau von Koalitionen und Partnerschaften den Wandel, den wir alle erleben, gestalten und bessere Ergebnisse für unsere Bevölkerung erzielen können".

    Australien unterstütze die Ukraine bei der Verteidigung ihrer Souveränität sowie der Freiheit und Sicherheit des europäischen Kontinents, sagte Wong. "Wir wünschen uns einen gerechten und dauerhaften Frieden nach den Vorstellungen der Ukraine", der die Souveränität und territoriale Integrität des Landes wahre, um Sicherheit und Stabilität in Europa zu gewährleisten.

    Wadephul: UN als "unsere Friedensorganisation" verteidigen

    Wadephul entgegnete, Deutschland wisse zu schätzen, dass man "am anderen Ende der Welt" einen Partner habe, "der versteht, was in Europa auf dem Spiel steht". Gemeinsam müsse man die regelbasierte internationale Ordnung und die Vereinten Nationen "als unsere Friedensorganisation verteidigen", ergänzte der Außenminister, ohne direkt den von vielen als Konkurrenz zur UN verstandenen "Friedensrat" von US-Präsident Donald Trump zu nennen.

    Nötig sei eine Politik der Risikominimierung, die Deutschland und die Europäische Union stärke, "dem Druck der Großmächte standzuhalten, um nicht nur unsere wirtschaftliche, sondern vor allem unsere politische Unabhängigkeit zu bewahren", sagte Wadephul. Für die Zusammenarbeit mit Australien sei er sehr dankbar.

    Australien mit Balanceakt zwischen China und den USA

    Australien vollzieht einen Balanceakt zwischen China und den USA. China ist der wichtigste Handelspartner, und Australien profitiert vom seit 2015 geltenden Freihandelsabkommen ChAFTA. Gleichzeitig sind die USA Australiens zentraler Sicherheitspartner - und Canberra baut seine militärische Zusammenarbeit noch aus, etwa im Rahmen des Sicherheitsbündnisses Aukus, an dem auch Großbritannien beteiligt ist. Deutschland ist Australiens zweitwichtigster Handelspartner in Europa, während Australien Rohstoffe und Agrarprodukte liefert./bk/DP/jha






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
