JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Buy" belassen. Mit dem Gewinn im vierten Quartal liege die Schweizer Bank 30 Prozent über der Erwartung, vor allem dank eines starken Investmentbankings und einer besseren Vermögensverwaltung als gedacht, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,25 % und einem Kurs von 38,26EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

