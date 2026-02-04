Mack & Weise Marktkommentar, Februar 2026

Als Treiber der Aufwärtsbewegung sind unverändert die von US-Präsident Trump politisch forcierten Zinssenkungserwartungen bei hartnäckig hohen Teuerungsraten zu nennen, ein sinkendes Vertrauen in den US-Dollar, die unverändert hohe Goldnachfrage seitens vieler Notenbanken oder die eskalierenden geopolitischen Konflikte, wo an vorderster Front ein US-Präsident agiert, der die Welt mit seiner Verwirrspieltaktik jede Woche neu zu schockieren weiß.

In diesem Risiko-Umfeld kommen nun auch Investoren an die Edelmetallmärkte, die diese Asset-Klasse bisher nach der Devise „Gold bringt keine Zinsen“ komplett ignoriert hatten. Die mehr als rasanten Kurssprünge sind nach unserer Einschätzung aber auch ein Indikator dafür, dass an den Märkten gerade eine „physischer Short-Squeeze“ – vergleichbar mit einem „Bank Run“ – im Raum steht, der die Edelmetallpreise in ungeahnte Höhen treibt und auch noch deutlich weitertreiben könnte. Fakt ist jedenfalls, dass an den Edelmetall-Terminbörsen – sprich Papiermärkten – seit Jahrzehnten ohne Weiteres auch mal weit mehr als das Hundertfache der tatsächlich eingelagerten Bestände gehandelt wird, was allerdings dann existenzielle Probleme verursacht, sobald die Investoren – wie es aktuell zu vermuten bzw. aus den Statistiken abzulesen ist – im großen Umfang physische Auslieferung verlangen, und die Ware dann außerhalb des US-Dollar-Raums in Sicherheit bringen.

Der Gold- und Silberminensektor konnte in diesem Umfeld mehr als erfreuliche Kurssteigerungen verzeichnen, wobei die fundamentale Bewertung angesichts der sprudelnden Einnahmen und der zurzeit im Vergleich nur verhalten steigenden Kosten (Ölpreis in der Nähe des 3-Jahrestiefs) unverändert als moderat zu bezeichnen sind, insbesondere dann, wenn man von dauerhaft hohen Edelmetallnotierungen ausgeht.

Fundamentals

“Off the Charts”

Hamburg, 01. Februar 2026

Autoren: Martin Mack & Herwig Weise

