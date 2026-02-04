    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktkommentar

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mack & Weise Marktkommentar, Februar 2026

    Im Januar blieben die Edelmetallmärkte zunächst im Hausse-Modus, bevor dann an den letzten beiden Handelstagen eine schon crashartige Korrektur einsetzte.

    Als Treiber der Aufwärtsbewegung sind unverändert die von US-Präsident Trump politisch forcierten Zinssenkungserwartungen bei hartnäckig hohen Teuerungsraten zu nennen, ein sinkendes Vertrauen in den US-Dollar, die unverändert hohe Goldnachfrage seitens vieler Notenbanken oder die eskalierenden geopolitischen Konflikte, wo an vorderster Front ein US-Präsident agiert, der die Welt mit seiner Verwirrspieltaktik jede Woche neu zu schockieren weiß.

    In diesem Risiko-Umfeld kommen nun auch Investoren an die Edelmetallmärkte, die diese Asset-Klasse bisher nach der Devise „Gold bringt keine Zinsen“ komplett ignoriert hatten. Die mehr als rasanten Kurssprünge sind nach unserer Einschätzung aber auch ein Indikator dafür, dass an den Märkten gerade eine „physischer Short-Squeeze“ – vergleichbar mit einem „Bank Run“ – im Raum steht, der die Edelmetallpreise in ungeahnte Höhen treibt und auch noch deutlich weitertreiben könnte. Fakt ist jedenfalls, dass an den Edelmetall-Terminbörsen – sprich Papiermärkten – seit Jahrzehnten ohne Weiteres auch mal weit mehr als das Hundertfache der tatsächlich eingelagerten Bestände gehandelt wird, was allerdings dann existenzielle Probleme verursacht, sobald die Investoren – wie es aktuell zu vermuten bzw. aus den Statistiken abzulesen ist – im großen Umfang physische Auslieferung verlangen, und die Ware dann außerhalb des US-Dollar-Raums in Sicherheit bringen. 
    Der Gold- und Silberminensektor konnte in diesem Umfeld mehr als erfreuliche Kurssteigerungen verzeichnen, wobei die fundamentale Bewertung angesichts der sprudelnden Einnahmen und der zurzeit im Vergleich nur verhalten steigenden Kosten (Ölpreis in der Nähe des 3-Jahrestiefs) unverändert als moderat zu bezeichnen sind, insbesondere dann, wenn man von dauerhaft hohen Edelmetallnotierungen ausgeht. 

    Fundamentals

    “Off the Charts”

    Hamburg, 01. Februar 2026
    Autoren: Martin Mack & Herwig Weise
    www.mack-weise.de

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Martin Mack & Herwig Weise
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Martin Mack und Herwig Weise sind geschäftsführender Gesellschafter der im Jahre 1989 gegründeten Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung mit Sitz in Hamburg. Mack & Weise sind Initiatoren und Fondsmanager der Investmentfonds M & W Capital und M & W Privat.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Martin Mack & Herwig Weise
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktkommentar Mack & Weise Marktkommentar, Februar 2026 Im Januar blieben die Edelmetallmärkte zunächst im Hausse-Modus, bevor dann an den letzten beiden Handelstagen eine schon crashartige Korrektur einsetzte.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     