PVA Tepla sacken ans SDax-Ende - Ausblick verschreckt













"Nein, sondern ein Hinweis, dass ich hier Geld im Spiel habe und nicht aus Langeweile oder Selbstdarstellung irgendwas schreiben muss. Ich verstehe deine Intention nicht. Du schreibst Romane bei TUI und Tepla (zumindest sind die beiden in meinem Depot), aber was ist dein Ziel? Man ist doch long oder short (womit ich nie ein Problem habe, denn ich schätze den Austausch mit konträren Meinungen). Selbst jeder Hobby-Analyst ist positioniert. Du stehst draussen und schaust nur zu? Und wofür dann die ganze Arbeit? Langeweile?"





Ich verstehe diese Denke nicht, dass man nur zu Aktien schreiben darf, wenn man gerade eine aktuelle Position in diesen Werten hat. Ich diskutiere grundsätzlich Werte, die ich auf meiner Watchlist habe und bei denen ich mir Ein- oder Ausstiege überlege und daher gerne auch auf die Schwarmintelligenz in den Foren zurückgreife (wobei es in der Realität eigentlich immer nur einige wenige sind, die inhaltlich etwas beitragen). Es gibt aber auch Aktien, die ich seit Jahren halte und noch nie auch nur ein Posting abgesetzt habe (da ich keinen Mehrwert sehe bzw. es keine vernünftigen Diskussionen gibt (SAP, MuRe, Allianz, Flatex).

Und konkret zu den Werten, die Du nennst: PVA Tepla war ich in den letzten zehn Jahren immer mal wieder investiert und hatte ich bis letztes Jahr im Depot, was Du hier nachlesen kannst. TUI zB habe ich in den letzten fünf Jahren ca. ein Dutzend Mal gekauft und wieder verkauft. Finde/fände es skurril, wenn ich in der Sekunde des Verkaufs die Diskussionen einstellen würde und erst wieder posten „darf“, wenn ich ne Long- oder Short-Position habe.

Was das mit Langeweile oder Selbstdarstellung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Wo sind denn Deine inhaltlichen Beiträge zur Aktie, Deine Einschätzung zu den Zahlen, zu der Bewertung, zu irgendwas? Außer der Info, dass Du investiert bist, kann ich mich an keine inhaltlichen Beteiligung erinnern.



