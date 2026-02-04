    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Wacker Chemie - Aktienkurs springt nach oben +7,64 % - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die Wacker Chemie Aktie, bisher, um +7,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

    Wacker Chemie Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Wacker Chemie Aktie. Mit einer Performance von +7,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wacker Chemie Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 73,93, mit einem Plus von +7,64 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Wacker Chemie Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,76 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -4,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wacker Chemie auf -0,44 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

    Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,35 %
    1 Monat -3,62 %
    3 Monate -0,76 %
    1 Jahr +5,86 %

    Informationen zur Wacker Chemie Aktie

    Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd.EUR € wert.

    Emissionsthema bremst Heidelberg Materials - Chemie beflügelt


    Ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU hat am Mittwoch je nach Branche unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus fünf Prozent davon belastet wurde die Aktie von Heidelberg Materials , während …

    Dax sinkt - Anleger wieder vorsichtiger


    Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch wieder etwas vorsichtiger agiert. Die Commerzbank verwies auf die Besorgnis bezüglich der Einführung neuer Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) und deren potenzielle Störung traditioneller …

    Emissionsthema belastet Heidelberg Materials - Chemie beflügelt


    Ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU hat am Mittwoch je nach Branche unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus fünf Prozent davon belastet wurde am Morgen die Aktie von Heidelberg Materials …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Wacker Chemie

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,88 %. Solvay notiert im Plus, mit +6,38 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +6,18 %. Covestro verliert -0,30 %

    Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Chemie

    +6,84 %
    -0,51 %
    -3,45 %
    +0,59 %
    +6,57 %
    -53,52 %
    -47,13 %
    +11,59 %
    -22,74 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888



