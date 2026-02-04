Anleger halten sich zurück - Novo Nordisk brechen ein

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 0,1 Prozent im Plus bei 6001,38 Zählern. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 dank zulegender Öl- und Rohstoffwerte 0,91 Prozent auf 10.408,06 Punkte. Der Schweizer SMI zog um 0,17 Prozent auf 13.395,97 Punkte an.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch auf der Stelle getreten. Angesichts der laufenden Berichtssaison hielten sich Marktteilnehmer zurück. "Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger Begleiter bei den Investoren", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. "Zum einen bleibt die Situation im Nahen Osten angespannt und zum anderen kommen immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die Finanzmärkte."

Die am Donnerstag anstehenden geldpolitischen Signale der Europäischen Notenbank verstärkten die Zurückhaltung. "Die Rufe nach einer EZB-Zinssenkung dürften lauter werden", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank angesichts des jüngsten Rückgangs der Inflation im Euroraum an. "Nicht nur, dass die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Zielniveau von zwei Prozent liegt, vielmehr kommt nun mit den höheren Euro-Notierungen ein weiterer Punkt hinzu, der zu einem Umdenken in der EZB führen könnte."

Stärkster Sektor waren die Chemiewerte. Ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die Europäische Union stützte den Sektor. Unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten hatte das Blatt geschrieben, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel, abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.

Am Ende des Feldes lagen dagegen die Pharmawerte. Großer Verlierer waren Novo Nordisk . Die Aussicht auf sinkende Umsätze ließ den Kurs um über 16 Prozent einbrechen. Die Dänen gehen für 2026 von weniger Umsatz aus - es wäre der erste Rückgang seit fast einem Jahrzehnt. Zudem wird das US-Geschäft durch die Einigung des Konzerns mit der Trump-Administration getroffen, die Preise für seine Medikamente zu senken.

Der Ausblick machte auch einem anderen Pharmawert zu schaffen. Novartis gaben um ein Prozent nach. Für das Geschäftsjahr 2026 hatte das Management einen durchwachsenen Ausblick abgegeben - im ersten Halbjahr dürfte die Konkurrenz durch Generika schwer belasten.

Im ebenfalls schwächelnden Bankensektor verloren Credit Agricole drei Prozent. Hohe Kosten für den Umbau des Italien-Geschäfts hatten der französischen Großbank Ende 2025 einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Auch Aktien von Santander gaben mit 3,4 Prozent merklich nach. Grund dafür waren aber nicht die Zahlen, sondern eine geplante Übernahme. Die Großbank will sich in den Vereinigten Staaten verstärken. Man habe sich mit Webster Financial auf eine Übernahme geeinigt, hatten die Spanier am Dienstagabend mitgeteilt. Die Bewertung von Webster erscheine zwar angemessen, aber die verstärkte Hinwendung zum US-Markt dürften an der Börse nicht ganz so gut ankommen, hieß es von den Analysten von Jefferies.

Unter den Finanzdienstleistern sanken UBS um 4,7 Prozent. Die Bank hatte mit ihrem vorbörslich vorgelegten Quartalsergebnis die Schätzungen von Analysten zwar einmal mehr deutlich übertroffen. Die Kapitaldiskussion belastete aber weiterhin die Kursentwicklung. Die Aktien der London Stock Exchange (LSE) setzten ihre Korrektur fort. Sorgen über Druck auf das Datengeschäft durch die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz belasten den Wert einmal mehr./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 10,70 auf Tradegate (04. Februar 2026, 11:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -23,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 139,45 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 436,00DKK was eine Bandbreite von +548,41 %/+947,07 % bedeutet.



