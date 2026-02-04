Nächster TV-Coup
ProSiebenSat.1 kauft Handball-Länderspiele
- ProSiebenSat.1 sichert sich TV-Rechte für Handball.
- 60 Länderspiele der DHB-Teams für sechs Jahre.
- Erste Übertragung am 8. März bei ProSieben MAXX.
BERLIN (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 ist der nächste Coup auf dem TV-Rechte-Markt gelungen. Nach dem Kauf der Lizenzen für die wichtigsten Spiele der kommenden drei Handball-Weltmeisterschaften erwarb die Sendergruppe nun auch die Rechte für rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Das gaben der Sportchef Gernot Bauer und der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober beim Kongress SpoBis in Hamburg bekannt.
Der Kontrakt gilt für die kommenden sechs Jahre. Er gilt für alle Heim-Länderspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland. Die erste Übertragung ist das Spiel des Vize-Weltmeisters gegen die Frauen aus Slowenien am 8. März in der EM-Qualifikation bei ProSieben MAXX (15 Uhr). Anschließend laufen die beiden Länderspiele der Männer gegen Ägypten am 19. und 22. März bei ProSieben.
Zuvor hatte sich die Sendergruppe bereits die WM-Turniere der Männer 2027, 2029 und 2031 gesichert und dabei ARD und ZDF ausgestochen. Zu dem Paket gehören auch drei WM-Turniere der Frauen sowie die Qualifikationsspiele der Frauen und Männer für Olympia 2028. Die Rechte für die kommenden EM-Turniere liegen hingegen bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Die Einigung mit der EHF umfasst die EM-Spiele der deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften bis 2030./mrs/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 4,868 auf Tradegate (04. Februar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +2,54 %/+64,07 % bedeutet.
