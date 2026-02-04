ProSiebenSat.1 kauft Handball-Länderspiele

Im Online‑Bereich kann P7 sehr genau messen, wie erfolgreich oder erfolglos Inhalte tatsächlich sind.

Dort gibt es keine Abhängigkeit von Hochrechnungen der klassischen Einschaltquoten, wie sie im stationären Marktforschungspanel berechnet werden.

Gleichzeitig ist die Schätzung von Marktanteilen dadurch kein bisschen einfacher geworden.

Denn wie definiert man im Online‑Umfeld überhaupt den „Markt“?

Zeit, die Menschen mit AI‑Chats verbringen, ist Zeit, die sie nicht mit Streaming verbringen.

Und viele Nutzer konsumieren ohnehin parallel: X streamen, Y hören, Z lesen und gleichzeitig in WhatsApp mit Freunden unterhalten.

Für die Zunft der Werbemittelverteiler wird die Arbeit nicht einfacher, und die Erfolgsmessung noch schwieriger - mMn.

Wünsche dem Neuen Grossaktionär natürlich ein gutes Händchen.





Den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele hat MFE allerdings nicht erhalten.

Die Ausstrahlungsrechte – online wie offline – liegen bei den klassischen, gebührenfinanzierten Anbietern, soweit mein Kenntnisstand.





Im eCommerce Umfeld könnte P7 trotzdem gut gewirtschaftet haben.

Ob Dating in Italien besser läuft? Wie wäre es mit einem TV Dating Format?





Dass der neue Eigentümer die richtigen Ideen hat, um P7 profitabler aufzustellen, bleibt abzuwarten.

Man könnte weniger Geld für IR ausgeben.

Dass es bei Bolly- und Hollywood Einkaufsvorteile gibt, glaube ich irgendwie nicht.







