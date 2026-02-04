UBS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,45 auf 6,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ignacio Cerezo am Dienstagmittag nach der Auswertung des Businessplans der Italiener. Die Wachstumsziele seien entscheidend für die Neubewertung./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 6,109EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.



