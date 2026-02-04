    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Software- und IT-Werte leiden weiter unter KI-Angst

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger sorgen sich um KI-Konkurrenz in Tech-Branchen.
    • SAP-Aktien unter Druck, 2026 über 20% Verlust erwartet.
    • Negative Stimmung bei Software- und IT-Aktien wächst.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Unter den Anlegern bestimmter Technologiebranchen nehmen in diesen Tagen die Sorgen vor KI-Konkurrenz weiter zu. So bleiben die Papiere des Software-Konzerns SAP unter Druck, die 2026 mit Einbußen von mehr als 20 Prozent der schwächste Dax-Wert ist. Dazu trug am Mittwoch ein fast drei Prozent höher Verlust des Dax-Schwergewichts bei.

    Gerade bei Aktien aus der Softwarebranche entwickelt sich die Stimmung in diesem Jahr negativ. Die Commerzbank verwies am Morgen auf die Sorge der Anleger über die Einführung neuer KI-Tools und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle.

    Diese hatte am Vortag auch die Aktien von Daten-Informationsdienstleistern wie Relx oder Wolters Kluwer schwer belastet, bei denen sich keine Erholung abzeichnet. Und auch die Aktien der London Stock Exhange blieben auf Talfahrt.

    "Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem der Sektor verurteilt wird, bevor der eigentliche Prozess beginnt", schrieb am Mittwoch der JPMorgan-Experte Toby Ogg mit Blick auf Software und IT. Besser als erwartete Ergebnisse einzelner Unternehmen reichten derzeit nicht mehr aus, um den Markt positiv zu überzeugen. "Es sei denn, es kann unwiderlegbar nachgewiesen werden, dass KI ein nachhaltiger Wachstumsmotor und nicht ein langfristiges Wachstumshemmnis ist", ergänzte er.

    Die pessimistische Sichtweise ist Ogg zufolge vielschichtig. Auch Aktien aus dem Internetbereich wie Auto1 oder Scout24 sind nicht immun gegen solche Gedanken, wie letztere auf einem Tief seit September 2024 zeigen.

    Der JPMorgan-Experte verwies auf die "Kannibalisierung" von Marktanteilen, neuen Wettbewerb mit neuen Lösungen und Gefahren beim Übergang zu neuen Umsatzmodellen. Dabei sei "Verteidigung an vielen Fronten" notwendig, was den Prozess zusätzlich erschwere.

    Am Mittwoch wurden nun auch die Aktien von IT-Beratungsunternehmen wie Adesso , Nagarro oder Cancom ein mit Abschlägen zwischen 2,6 und 3,7 Prozent erfasst.

    Dabei wurden die Nagarro-Titel zusätzlich von belastet von der Aufgabe einer bislang optimistischen Einstufung durch die Investmentbank Oddo BHF. Diese setzt jetzt mit einer Hochstufung auf Bechtle , woraufhin sich die Titel des MDax -Mitglieds am Mittwoch mit einem Abschlag von 0,9 Prozent noch relativ gut schlugen./tih/mne/mis

     

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 41,78 auf Tradegate (04. Februar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -18,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 198,72 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 240,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +36,26 %/+61,03 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von SAP: Zielkurse (u.a. 90€) werden angezweifelt und fundierte Wertermittlungen gefordert. Debatten behandeln mögliche Überbewertung/Blue‑Chip‑Probleme, Crash‑Ängste, Kundenabhängigkeit als fundamentales Risiko sowie KI‑Wettbewerb kontra SAP‑Integration und Europa‑Vorteile; Appelle zu sachlicher Einschätzung statt Hysterie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    dpa-AFX
