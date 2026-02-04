    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Pharma-Konzern auf Rekordkurs

    Lilly-Aktie schießt nach oben – Umsatzexplosion dank Mounjaro!

    Lilly meldete ein starkes Umsatzwachstum im vierten Quartal 2025 dank Mounjaro und Zepbound und gibt ambitionierte Prognosen für 2026.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im Q4 2025 um 43% auf 19,3 Mrd. USD gestiegen
    • Mounjaro und Zepbound treiben Wachstum und Aktienkurs
    • Prognose 2026: Umsatz 80-83 Mrd. USD, EPS 33,50-35 USD
    Foto: Frank Rumpenhorst - picture-alliance / dpa

    Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat im vierten Quartal 2025 den Umsatz um 43 Prozent auf 19,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Wachstumstreiber waren vor allem die Medikamente Mounjaro und Zepbound. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 7,39 US-Dollar, was einem Plus von 51 Prozent entspricht. Auf Non-GAAP-Basis erhöhte sich der Wert um 42 Prozent auf 7,54 US-Dollar, einschließlich 52 Cent aus übernommenen IPR&D-Kosten.

    "2025 war ein wichtiges Jahr für Lilly", erklärte David A. Ricks, Vorstandsvorsitzender und CEO. "Wir haben Millionen weiterer Patienten erreicht – durch die Einführung von Inluriyo, die weltweite Expansion von Mounjaro und Kisunla und die Einreichung von Orforglipron zur Zulassung."

    Die starken Quartalszahlen begeisterten die Märkte: Vorbörslich kletterte die Aktie um 8,46 Prozent auf 1.088,65 US-Dollar (Stand 12:55 Uhr MEZ).

    Pipeline und Zulassungen im Fokus

    Die regulatorischen Fortschritte unterstreichen die Wachstumsaussichten des Konzerns. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat den KwikPen für Tirzepatide (zur Behandlung von Typ-2-Diabetes) genehmigt. Zudem erhielt Jaypirca (Arzneimittel gegen Krebs) eine erweiterte Indikation. Orforglipron wurde zur Behandlung von Adipositas in den USA und Japan sowie für Adipositas und Typ-2-Diabetes in der EU eingereicht.

    Die klinische Pipeline verzeichnete ebenfalls Fortschritte. Positive Phase-3-Ergebnisse liegen für die Kombination Taltz und Zepbound bei Erwachsenen mit aktiver Psoriasis-Arthritis und Adipositas vor. Orforglipron zeigte Erfolge bei Patienten, die von injizierbaren Incretinen auf orale GLP-1-Therapie umstiegen, während Retatrutide für Menschen mit Adipositas und Kniearthrose getestet wird.

    Strategie für den US-Markt

    Lilly gab zudem eine Vereinbarung mit der US-Regierung bekannt, die Millionen Amerikanern den Zugang zu Adipositas-Medikamenten erleichtern soll. "Wir haben unsere Produktionskapazitäten erweitert und durch unsere Vereinbarung mit der US-Regierung einen neuen Zugang zu Medikamenten gegen Fettleibigkeit geschaffen", betonte Ricks.

    Ausblick auf 2026

    Für 2026 erwartet Lilly einen Umsatz zwischen 80 Milliarden und 83 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für das nicht US-GAAP-Ergebnis je Aktie liegt bei 33,50 bis 35 US-Dollar. Der Konzern startet damit optimistisch in sein 150. Jubiläumsjahr. Ricks kommentierte: "Mit einer umfangreichen Pipeline und Plattformen wie LillyDirect starten wir in unser 150. Geschäftsjahr und sind gut positioniert, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen und unseren globalen Einfluss im Gesundheitsbereich auszuweiten."

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,45 % und einem Kurs von 911,8EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
