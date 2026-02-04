Uber liefert Rekordzahlen – aber die Aktie fällt trotzdem

"Uber hat ein weiteres Rekordquartal hingelegt, mit mehr als 200 Millionen Nutzern pro Monat, die täglich mehr als 40 Millionen Fahrten absolvieren – unsere größte und engagierteste Kundenbasis aller Zeiten", erklärte Dara Khosrowshahi, CEO von Uber. "Wir starten mit einem schnell wachsenden Umsatz, einem erheblichen Cashflow und einem klaren Weg, um der weltweit größte Anbieter von Fahrten mit autonomen Fahrzeugen zu werden, in das Jahr 2026."

Uber hat das vierte Quartal 2025 mit Rekordzahlen abgeschlossen und seinen Wachstumskurs bestätigt. Das Unternehmen meldete, dass die Zahl der Fahrten im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 3,8 Milliarden gestiegen sei, Im Vorjahreszeitraum waren es noch 18 Prozent. Die Bruttobuchungen wuchsen ebenfalls um 22 Prozent auf 54,1 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar zu.

Trotz der beeindruckenden Zahlen fiel die Uber-Aktie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 8,68 Prozent auf 71,11 US-Dollar (Stand 13:01 Uhr MEZ).

Finanzielle Meilensteine

Uber meldete einen GAAP-Betriebsgewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 130 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA stieg um 35 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow erreichte 2,9 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow bei 2,8 Milliarden US-Dollar lag.

"Unsere diesjährige Leistung spiegelt die bedeutende Stärke unserer Plattformstrategie wider, mit Bruttobuchungen in Höhe von 193 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von zehn Milliarden US-Dollar", so Prashanth Mahendra-Rajah, CFO. "Uber ist ein einmaliges Unternehmen mit enormen Zukunftschancen."

Die GAAP-Nettoergebnisse beliefen sich auf 296 Millionen US-Dollar, belastet durch eine Vorsteuerbelastung von 1,6 Milliarden US-Dollar durch Neubewertungen von Kapitalbeteiligungen. Der GAAP-Ertrag je Aktie betrug 0,14 US-Dollar.

Blick nach vorn

Für das erste Quartal 2026 prognostiziert Uber Bruttobuchungen zwischen 52 und 53,5 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 17 bis 21 Prozent auf vergleichbarer Währungsbasis entspricht. Der erwartete Non-GAAP-Ertrag je Aktie liegt zwischen 0,65 und 0,72 US-Dollar.

Balaji Krishnamurthy, künftiger CFO, betonte: "Nach fünf Jahren mit einem Wachstum von über 20 Prozent starten wir mit starker Dynamik in das Jahr 2026 und sind weiterhin auf dem besten Weg, unsere dreijährigen Wachstums- und Gewinnprognosen zu erfüllen. Mit hohen und weiter steigenden freien Cashflows werden wir in den kommenden Jahren diszipliniert in eine Vielzahl von Möglichkeiten investieren, darunter die Positionierung von Uber für den Erfolg in einer Zukunft mit autonomen Fahrzeugen."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,09 % und einem Kurs von 62,53EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.

