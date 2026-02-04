DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,90 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Businessplan der Italiener bis 2029 zeige das Bild eines weiter soliden Konzerns mit guter Vorhersagbarkeit, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 6,102EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Giovanni Razzoli
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,80
Kursziel alt: 5,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
