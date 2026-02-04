DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1760 auf 1683 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kaufverhalten in den USA, Europa und Großbritannien sei im vierten Quartal 2025 relativ stabil geblieben, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Zahlungsabwickler. Anfang Januar sei eine gewisse Schwäche im Reiseverhalten festzustellen, die man genau beobachten müsse./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 1.170EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1683

Kursziel alt: 1760

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

