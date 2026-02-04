DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte den Niederländern in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht eine recht stabile Entwicklung im schwierigen Wirtschaftsumfeld./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 58,52EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.