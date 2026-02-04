DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Anleger sollten in Phasen der Erholung die Aktien der Franzosen eher verkaufen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er erinnert an die Risiken für das chinesische Kindernahrungsgeschäft aus seiner jüngsten Verkaufsempfehlung./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 71,48EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
