BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit Flexitallic vollziehe Michelin eine weitere Akquisition außerhalb des Reifengeschäfts, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Sie könnte wertsteigernd sein, aber werfe schlichtweg Fragen auf hinsichtlich des anstehenden Geschäftsberichts./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
