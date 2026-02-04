    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreen Bridge Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Green Bridge Metals Corporation
    Green Bridge Metals: Kommt die nächste Kursrallye?

    Green Bridge Metals sorgt mit frischem Kapital, prominenter Investorenschaft und starkem Kursanstieg für Aufsehen im nordamerikanischen Markt für kritische Mineralien.

    Green Bridge Metals: Kommt die nächste Kursrallye?
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Green Bridge Metals Corp. hat eine Privatplatzierung von 33.333.333 Einheiten zum Preis von 0,12 $ pro Einheit abgeschlossen und dabei 4.000.000 $ Bruttoerlös erzielt.
    • Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der bis zum 3. Februar 2029 zum Preis von 0,15 C$ ausgeübt werden kann.
    • Der Nettoerlös wird zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.
    • Der bekannte Bergbauinvestor Russell Starr hat 6.000.000 Einheiten erworben und ist dem Unternehmen als Sonderberater beigetreten.
    • Green Bridge Metals konzentriert sich auf die Erschließung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika, insbesondere in Minnesota.
    • Die Aktie des Unternehmens hat in einem Monat um über 158 % zugelegt, was auf wachsendes Investorenvertrauen hinweist.

    Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1945EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +11,78 % im Plus.


    Green Bridge Metals Corporation

    +15,16 %
    +40,99 %
    +231,40 %
    +163,19 %
    +114,52 %
    +170,55 %
    ISIN:CA3929211025WKN:A3EW4S





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Green Bridge Metals sorgt mit frischem Kapital, prominenter Investorenschaft und starkem Kursanstieg für Aufsehen im nordamerikanischen Markt für kritische Mineralien.
