Green Bridge Metals: Kommt die nächste Kursrallye?
Green Bridge Metals sorgt mit frischem Kapital, prominenter Investorenschaft und starkem Kursanstieg für Aufsehen im nordamerikanischen Markt für kritische Mineralien.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Green Bridge Metals Corp. hat eine Privatplatzierung von 33.333.333 Einheiten zum Preis von 0,12 $ pro Einheit abgeschlossen und dabei 4.000.000 $ Bruttoerlös erzielt.
- Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der bis zum 3. Februar 2029 zum Preis von 0,15 C$ ausgeübt werden kann.
- Der Nettoerlös wird zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.
- Der bekannte Bergbauinvestor Russell Starr hat 6.000.000 Einheiten erworben und ist dem Unternehmen als Sonderberater beigetreten.
- Green Bridge Metals konzentriert sich auf die Erschließung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika, insbesondere in Minnesota.
- Die Aktie des Unternehmens hat in einem Monat um über 158 % zugelegt, was auf wachsendes Investorenvertrauen hinweist.
Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1945EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +11,78 % im Plus.
