    Boston Scientific Aktie bricht massiv ein - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die Boston Scientific Aktie, bisher, um -9,54 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boston Scientific Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Boston Scientific ist ein global führendes Unternehmen in der Medizintechnik, das innovative Lösungen in der Kardiologie und anderen medizinischen Bereichen bietet. Mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz konkurriert es mit Medtronic und Abbott. Seine Innovationskraft und technologischen Fortschritte sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    Boston Scientific Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,54 % verliert die Boston Scientific Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Boston Scientific Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,20, mit einem Minus von -9,54 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Boston Scientific mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -19,77 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Boston Scientific Aktie damit um -11,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,62 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

    Boston Scientific Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,48 %
    1 Monat -15,20 %
    3 Monate -19,77 %
    1 Jahr -31,74 %

    Informationen zur Boston Scientific Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Boston Scientific Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,00 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Edwards Lifesciences notiert im Minus, mit -0,14 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,61 %. Stryker verliert -0,03 % Medtronic notiert im Plus, mit +0,10 %.

    Boston Scientific Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Boston Scientific Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boston Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boston Scientific

    -9,28 %
    -13,88 %
    -17,69 %
    -20,99 %
    -33,66 %
    +75,97 %
    +150,32 %
    +401,03 %
    +221,33 %
    ISIN:US1011371077WKN:884113



