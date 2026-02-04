Gold mit Rally: +2,05 % in 24h auf 5.048,14 USD

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 5.048,14. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.855,06USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.048,14USD ein Wert von 27.212,8USD geworden – ein Gewinn von +172,13 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Eurozone-Inflation wird auf 1,7% geschätzt, was die EZB-Politik stabil halten könnte. Forumsteilnehmer spekulieren auf steigende Goldpreise bis 5350 USD und zeigen aktives Interesse an physischen Käufen. Insgesamt herrscht eine positive Grundstimmung, unterstützt durch Erwartungen einer stabilen Geldpolitik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.