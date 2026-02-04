EUR/USD stabil bei 1,18106 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/USD bei 1,072895USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,18106USD ein Wert von 5.504,08USD geworden – ein Gewinn von +10,08 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Nach einem schwachen Wochenschluss wird ein Test der 1,1750-Marke erwartet, mit Widerständen bei 1,1835 und 1,1918. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war rückläufig, was die pessimistische Stimmung verstärkt. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung über 1,18, während ein Bruch darunter auf weitere Rückgänge hindeuten könnte.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.