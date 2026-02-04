Silber explodiert plus +6,18 % auf 90,59 USD

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 90,59. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 27,81254USD. Heute, bei 90,59USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.257,31USD geworden – ein Plus von +225,73 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, unterstützt durch eine Kurssteigerung von 10% in den letzten 14 Tagen. Anleger erwarten eine starke Preisentwicklung, angetrieben durch industrielle Nachfrage und große physische Käufe durch Banken. Die Schließung der Märkte in Shanghai könnte zusätzliche Preisbewegungen ermöglichen, während Bedenken über die Verfügbarkeit von physischem Silber bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.