    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Brutale Monate voraus

    4941 Aufrufe 4941 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kevin Warsh betritt die Bühne – und der S&P 500 soll 16 % verlieren

    Barclays sieht in jedem Fed-Neustart den gleichen Film: Ein neuer Chef, ein nervöser Markt, massive Rücksetzer. Die Wall Street bereitet sich auf die gefährlichsten Monate seit Jahren vor.

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays warnt vor Rücksetzern nach Fed-Neustart.
    • S&P 500 verliert historisch 16% nach Chefwechsel.
    • Warshs Politik könnte Märkte kurzfristig belasten.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Brutale Monate voraus - Kevin Warsh betritt die Bühne – und der S&P 500 soll 16 % verlieren
    Foto: Will Oliver - EPA

    Die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Vorsitzenden der US-Notenbank könnte den Aktienmarkt vor eine harte Belastungsprobe stellen. Analysen von Barclays zeigen, dass der S&P 500 historisch innerhalb der ersten sechs Monate nach Amtsantritt eines neuen Fed-Chefs im Durchschnitt 16 Prozent verliert – ein Muster, das bis ins Jahr 1930 zurückreicht. Bereits nach einem Monat lag der typische Rückgang bei 5 Prozent, nach drei Monaten bei 12 Prozent. Diese Übergangsphasen fielen damit sogar heftiger aus als die üblichen Höchst-Tief-Bewegungen eines durchschnittlichen Börsenjahres.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.341,26€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.456,38€
    Basispreis
    4,89
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Barclays-Stratege Alexander Altmann warnt deshalb vor einer erneuten Belastungsphase: "Neue Fed-Vorsitzende werden in der Regel innerhalb der ersten sechs Monate nach ihrer Ernennung in gewissem Maße von den Aktienmärkten 'getestet'." Die eigentliche Bewährungsprobe für die Märkte dürfte demnach erst nach dem Amtsantritt im Mai beginnen.

    Die Ausgangslage ist ohnehin angespannt. Die Ernennung Warshs erfolgte in einem Umfeld, in dem die Märkte nervös über die Unabhängigkeit der Notenbank wachen. US-Präsident Donald Trump hatte Jerome Powell zuletzt wiederholt scharf attackiert und ihm vorgeworfen, die Geldpolitik nicht schnell genug gelockert zu haben. Warsh selbst galt während seiner Zeit als Fed-Gouverneur von 2006 bis 2011 als geldpolitischer Falke. Seit seiner Rückkehr ins politische Rampenlicht positioniert er sich jedoch anders: Er befürwortet niedrigere Zinsen, fordert gleichzeitig aber eine Reduzierung der Fed-Bilanz.

    Genau das könnte die Märkte kurzfristig belasten. Ein Abbau von Vermögenswerten würde dem Finanzsystem Liquidität entziehen – ein Risiko, das Christopher Harvey von CIBC Capital Markets betont: Ein solcher Kurs "könnte sich negativ auf Risikoanlagen auswirken". Die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik ist bereits groß, da sich das makroökonomische Bild zwischen hoher Inflation und Phasen schwächerer Arbeitsmarktdaten bewegt.

    Andere Strategen sehen in Warshs Profil aber auch stabilisierende Elemente. Michael Wilson von Morgan Stanley erwartet, dass seine Reputation als Bilanz-Falke helfen könnte, die Goldpreise zu dämpfen und den US-Dollar moderat zu stärken, was der Administration "Zeit gibt, damit umfassendere politische Ziele wie geplant umgesetzt werden können".

    Fest steht: Mit Warshs möglichem Amtsantritt rückt die Fed wieder stärker in den Mittelpunkt der Marktrisikobetrachtung – und die Börsen müssen sich auf eine Phase einstellen, in der geldpolitische Signale entscheidender sind denn je.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7222,27Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Brutale Monate voraus Kevin Warsh betritt die Bühne – und der S&P 500 soll 16 % verlieren Barclays sieht in jedem Fed-Neustart den gleichen Film: Ein neuer Chef, ein nervöser Markt, massive Rücksetzer. Die Wall Street bereitet sich auf die gefährlichsten Monate seit Jahren vor.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     