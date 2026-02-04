ORANGE Aktie mit starker Tagesperformance - 04.02.2026

Mit einer Performance von +4,83 % konnte die ORANGE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ORANGE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,610€, mit einem Plus von +4,83 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Orange ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und TV-Dienste anbietet. Es ist in Europa und Afrika stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica. Orange differenziert sich durch innovative digitale Lösungen und starke Netzwerkinvestitionen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ORANGE investiert war, konnte einen Gewinn von +21,06 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ORANGE eine positive Entwicklung von +19,93 % erlebt.

ORANGE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,00 % 1 Monat +15,80 % 3 Monate +21,06 % 1 Jahr +60,37 %

Informationen zur ORANGE Aktie

Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,25 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, Telefonica und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,68 %. Telefonica notiert im Plus, mit +4,20 %. Telecom Italia notiert im Plus, mit +1,44 %. Vodafone Group legt um +3,74 % zu

ORANGE Aktie jetzt kaufen?

Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.