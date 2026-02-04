Börsen Update
Börsen Update Europa - 04.02. - FTSE Athex 20 stark +2,93 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:56) bei 24.715,65 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Brenntag +6,61 %, Continental +4,99 %, Deutsche Telekom +4,90 %
Flop-Werte: Scout24 -4,84 %, Siemens -4,70 %, Heidelberg Materials -4,59 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.759,30 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: Wacker Chemie +8,99 %, Lanxess +8,09 %, Evonik Industries +6,26 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -3,67 %, ThyssenKrupp -2,82 %, United Internet -1,27 %
Der TecDAX steht bei 3.606,29 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +4,90 %, AIXTRON +4,55 %, SILTRONIC AG +4,38 %
Flop-Werte: ATOSS Software -6,90 %, Sartorius Vz. -3,67 %, SAP -3,31 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.006,21 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +4,90 %, BASF +4,07 %, Air Liquide +3,52 %
Flop-Werte: Siemens -4,70 %, Deutsche Bank -3,64 %, SAP -3,31 %
Der ATX bewegt sich bei 5.752,07 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,86 %, Lenzing +7,67 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +3,58 %
Flop-Werte: BAWAG Group -1,73 %, Erste Group Bank -1,31 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,37 %
Der SMI bewegt sich bei 13.480,76 PKT und steigt um +1,09 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +4,10 %, Givaudan +3,99 %, Geberit +3,95 %
Flop-Werte: UBS Group -3,52 %, Holcim -2,80 %, CIE Financiere Richemont +0,41 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.255,98 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: ORANGE +4,47 %, Renault +4,37 %, Air Liquide +3,52 %
Flop-Werte: Publicis Groupe -3,96 %, Capgemini -3,69 %, Credit Agricole -2,28 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:57:24) bei 3.128,70 PKT und steigt um +1,69 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +3,93 %, Securitas Shs(B) +3,58 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +3,55 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,95 %, Getinge (B) +0,04 %, Tele2 (B) +0,12 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.980,00 PKT und steigt um +2,93 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,71 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,90 %, Coca-Cola HBC +2,65 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,59 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,33 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,35 %
